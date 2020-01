POR INCENTIVOS Cervejaria instalará filial em município de Goiás Terreno doado será devolvido à Prefeitura de Três Lagoas

18 JAN 2020 - 07h:23 Por Valdecir Cremon

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), usou as redes sociais na quinta-feira (16) para anunciar a instalação de uma filial da cervejaria Cidade Imperial em Jataí, na região Oeste do Estado. Segundo ele, a fábrica que tem matriz em Petrópolis (RJ), uma filial em Frutal (MG) e que negociava a instalação de uma unidade em Três Lagoas, terá investimento de R$ 900 milhões e deve empregar duas mil pessoas na fase de obras. Outras 600 devem trabalhar na produção de bebidas.

Caiado cita em um vídeo que a instalação da filial terá “benefícios fiscais” previstos em lei e que deverá ser iniciada em julho deste ano. A informação não pôde ser confirmada com a empresa, que não respondeu a pedido de entrevista nem atendeu a telefonemas da reportagem para diretores.

A cervejaria finalizou negociação com a Prefeitura de Três Lagoas e abriu mão de um terreno de 320 mil metros quadrados, doado em 2019, para a instalação de filial, após não obter concessão de ICMS sobre a venda de cerveja dentro do Estado. O governo de Mato Grosso do Sul afirmou ter feito todas as concessões possíveis e que alterações na legislação tributária atual não estão nos planos.

A Prefeitura de Três Lagoas não oficializou uma informação de que outra empresa requisitou a área para a instalação de uma fábrica. O prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB) disse que possui planos para o terreno.