LAZER E TV Chegada da CNN Brasil ainda não bota medo na concorrência Canal 1 Flávio Ricco

18 JAN 2020 - 11h:19 Por Redação

Achegada da CNN Brasil, no começo de março, à princípio em nada irá alterar a rotina dos principais canais noticiosos.

GloboNews e BandNews, pelo menos até aqui, não apresentaram nenhuma proposta de ataque. Ou defesa, no caso. A princípio, informa-se, tudo continuará como está.

E quanto a RecordNews, mesmo sem a pretensão de entrar em concorrência com ninguém, há, por parte da sua direção, o desejo de investir quase que imediatamente em novos projetos e de se colocar em uma melhor posição. Entre eles, um programa de entrevistas com apresentação de Augusto Nunes para ir ao ar todas as noites, juntando-se aos já existentes telejornais e boletins noticiosos.

E mesmo sendo esta a ideia mais avançada, tudo indica, não será a única. O modelo implantado pelo Tutinha de Carvalho, a Panflix, na Jovem Pan, poderá servir de inspiração para outras iniciativas.

O que também por hora transfere a proposta de um canal de jornalismo dirigido para o público jovem, ou “MTV da notícia”, como chegou a ser chamado. Transfere, mas não afasta. É um plano já aprovado, que, segundo a sua direção, será levado à frente no momento oportuno.

POR OUTRO LADO

Neste próximo “BBB”, a sua edição estendida no Multishow, após a saída da Globo, terá 45 minutos de duração. Além de flashes em tempo real durante o dia.

MAIS DO

De todos os “BBBs”, este próximo, com estreia na terça-feira, é o que mais se utilizará e tentará se valer das redes sociais. Um trabalho que será disparado nas mais diversas frentes, antes mesmo do programa começar, para potencializar até onde for possível a sua repercussão.

VAI QUE VAI

Arieta Corrêa, a Leila de “Amor de Mãe”, acertou com a Globo para fazer a novela inteira e até aqui não tem decepcionado. Aproveita cada oportunidade.

À princípio, imaginou-se que seria apenas mais uma participação, como as tantas dos últimos anos, mas não. Leila vai atormentar o casal Betina (Isis Valverde) e Magno (Juliano Cazaré) até o fim.

NOS DETALHES

A série do Chacrinha que a Globo acabou de exibir, que já esteve nos cinemas e continua no Globoplay, teve uma produção que foi nos pormenores. Fidelidade total. Assim como a impressionante interpretação do Stepan Nercessian. Até no jeito de andar.

SITUAÇÕES

No papel de Milena em “Malhação: Toda Forma de Amar”, na Globo, Giovanna Rispoli representa diversas situações vividas por jovens com deficiência auditiva. Na história, a personagem namora Daniel, personagem de Hugo Moura.

BATE-REBATE

SporTV já indica a estreia de PVC, Paulo Vinícius Coelho, para fevereiro.

No dia 25, sábado que vem, a TV Gazeta completa 50 anos...

... O “Mulheres”, na sexta, vai apresentar um programa especial, com a participação de algumas pessoas que ajudaram a construir essa história.

A produtora Chango, do executivo Diego Barredo, será responsável pela realização do reality “Game of Games” na Record...

Assim como a Floresta, da Elisabetta Zenati é quem está produzido “Made in Japão” para o programa da Sabrina Sato.