SHOWS DA VIRADA Chegada de 2020 terá queima de fogos no Balneário Haverá shows com duas duplas da região

28 DEZ 2019 - 16h:00 Por Ana Cristina Santos

A tradicional festa da virada para comemorar a chegada de um novo ano, em Três Lagoas, terá quatro locais de queima de fogos de artifícios. Segundo o Departamento de Cultura, haverá queima de fogos no Balneário Municipal, com duração de 15 minutos, no dia 31 de dezembro. Haverá shows com duas duplas da região: Carvalho e Balduíno e Zé Felipe e Gabriel. Um show musical acontecerá antes da contagem regressiva para o ano de 2020 e o outro após a queima de fogos.

Nos quiosques serão comercializadas bebidas e alimentação. Não será permitida a entrada de pessoas portando garrafas ou latas de bebidas. Os portões serão abertos às 21h, e menores de 18 anos só vão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis, e não podem consumir bebidas alcoólicas.

O show pirotécnico será realizado em balsas que estarão no rio, proporcionando efeito de espelho na água. Segundo o Departamento de Cultura, neste ano, tendas serão instaladas no balneário como prevenção para uma possível ocorrência de chuva, segundo previsão de institutos de meteorologia para a noite de terça-feira (31).

MAIS LOCAIS

Também haverá a queima de fogos nos distritos de Arapuá, Garcias e Jupiá.

LAGOA

Desde 2017 a tradicional queima de fogos passou a ser realizada no balneário municipal, após uma pesquisa de opinião promovida pela prefeitura. A maioria dos moradores que participou do levantamento decidiu que o balneário seria a melhor opção para comemorar a chegada de um novo ano.

Além do balneário, foi sugerido também o espaço de eventos Arenamix, no bairro Vila Piloto, na Lagoa Maior, e em um espaço na antiga NOB (Noroeste do Brasil), onde é realizada a Festa do Folclore.

Em anos anteriores, a queima de fogos era realizada na Lagoa Maior, mas por orientação da Promotoria do Meio Ambiente, o show pirotécnico mudou de local. A promotoria alega que isso causa transtornos aos moradores da região e a animais que habitam o local.