PARADA GERAL Chegada de trabalhadores aquece economia Prefeitura espera movimentação financeira R$3 milhões de reais

4 DEZ 2020 - 11h:22 Por Bruno Axelson

Quem foi ao centro de Três Lagoas, pode perceber que o movimento de pessoas aumentou, nesse inicio de mês. Dezembro começou com reforço para economia da cidade com a chegada de 1,4 mil trabalhadores temporários. Eles foram contratados pela Suzano, para serviços de manutenção e inspeção durante a Parada Geral.

Um levantamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município, aponta um incremento de três milhões de reais na economia. “Isso contribui muito pra saúde financeira do município. Esperamos uma movimentação financeira em torno dos três milhões de reais, levando em consideração que toda nossa rede hoteleira já está lotada, não dispõe de vagas hoje”, afirmou José Aparecido Moraes, secretário de desenvolvimento econômico.

O setor de restaurantes e locação de veículos também são apontados pela prefeitura, como os mais impactados pela Parada Geral. As lojas do shopping e da região central, também registram um movimento maior de clientes. “Até contratamos duas novas vendedoras para ajudar no atendimento”, explicou Rebeca Lopes, gerente de uma loja de roupas do centro.

O Lucas Pereira é um dos novos clientes da loja, ele veio do Espirito Santo para trabalhar na montagem de andaime e aproveitou o tempo de folga para conhecer o comércio. “É um serviço de poucos dias, mas a gente faz questão de conhecer a cidade e levar um presentinho pra família”, explicou.

Na indústria

O trabalho, feito a cada 15 meses e leva em média 20 dias para ser concluído. Na Suzano, a Parada Geral envolve duas fábricas em operação. Na fábrica 1, o trabalho começou dia 29 de novembro e deve ser concluído dia 7 de dezembro. A partir do dia 8 de dezembro, será iniciada a manutenção na fábrica 2, com previsão de ser concluída em 17 de dezembro.

Confira a reportagem abaixo: