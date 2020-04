ACIDENTE Choque entre bicicleta elétrica e bicicleta deixa dois feridos Uma das vítimas bateu a cabeça na queda precisou ser resgatada

5 ABR 2020 - 18h:32 Por Alfredo Neto

Duas pessoas sendo uma mulher e um homem de nacionalidade haitiana se feriram após um acidente entre bicicletas no final da tarde deste domingo (5) na rua Angelina Tebet, zona Sul de Três Lagoas.

As vítimas não souberam informar como aconteceu a colisão, a mulher estava em uma bicicleta elétrica com uma criança, após colidir com o homem em uma bicicleta comum, a mulher sofreu uma queda batendo o rosto contra um taixões de sinalização.

A mulher sofreu ferimentos no rosto e foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) consciente e orientada. A criança estava bastante nervosa por conta do susto mas sem nenhum ferimento e foi levada junto com a mãe

O homem que estava na bicicleta reclamava de fortes dores no joelho esquerdo, a vítima masculina teve vários ralados nos braços e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para à UPA, a vítima estava consciente e orientada.

A Polícia Militar foi chamada para registrar o boletim de ocorrência por lesão corporal devido acidente de trânsito, e controlar o trânsito.