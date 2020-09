PROMOÇÃO Churrascão na Obra agora terá entrega surpresa Mande mensagem para o 3509 7500

6 SET 2020 - 18h:19 Por Beatriz Rodas

Sexta-feira... Fim de expediente... Melhor que tirar o sapato apertado, só ganhar um Churrascão na Obra! E o Grupo RCN dá de presente um churrasco completo para a sua empresa, obra, construção, equipe. Semana sim, semana não, sai um churrasco completo: carne, linguiça, sal, carvão, refrigerante, cerveja, tudo na conta do Grupo! Fernando Moraes, coordenador do Grupo RCN é quem teve a ideia de montar um churrasco para vocês e conta que “o propósito de sortear um churrasco, é o de valorizar os responsáveis pelo crescimento de Três Lagoas, direto no canteiro de obras. E estar presente na vida do nosso ouvinte em todos os momentos também”.

MUDOU!

Durante o último mês, a promoção foi feita por meio de sorteios. Os trabalhadores participaram por meio do link na publicação da página Cultura FM e TVC HD, no post do Churrascão na Obra. Agora vai ser surpresa. Fernando, quem comanda a promoção e o Churrascão, vai sair com a equipe pela cidade fazendo uma patrulha entre as obras que estão em andamento e chegar já acendendo a churrasqueira e colocando a carne para assar.

As equipes poderão se inscrever normalmente para concorrer ao churrasco às sextas, mas, depois de ciente da lista de obras em andamento na cidade, o próximo passo da nossa equipe será parar em uma destasw obras para fazer a surpresa.

Mande uma mensagem para o WhatsApp 3509 7500 e inscreva a sua equipe!