TRANSTORNO Chuva abre cratera na rodovia Marechal Rondon Um caminhão desapareceu ao cair no buraco no meio da rodovia

10 FEV 2020 - 14h:20 Por Ana Cristina Santos

Uma cratera foi aberta nesta segunda-feira (10), na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Botucatu, interior de São Paulo, em decorrência das fortes chuvas. Um caminhão desapareceu ao cair no buraco no meio da rodovia, que teve parte da via interditada. O motorista permanece desaparecido.

Segundo informações do Copo de Bombeiros, o caminhão seguia de Botucatu para São Manuel, quando caiu em um buraco de dez metros de profundidade. A pista estava alagada e cedeu com o volume de água.

A rodovia Marechal Rondon é uma das mais importantes do interior de São Paulo, e dá acesso a Três Lagoas.