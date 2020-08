TEMPO Chuva cai no domingo e ajuda a aliviar incêndios

15 AGO 2020 - 12h:35 Por Marcus Moura

O céu acinzentado e o clima seco estão com os dias contados. Isso porque deve chover neste final de semana, segundo dados do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul). A precipitação também alivia os focos de incêndio no pantanal. Somente neste ano, o número de incêndios no Estado cresceu cerca de 40%, na comparação com o mesmo período do ano passado.

A coordenadora do Cemtec, Franciane Rodrigues, explica que o céu acinzentado registrado em algumas cidades é fruto da fumaça, que se deslocou através das massas de ar. “A fumaça se espalha em diversas altitudes e as correntes de vento movem ela dependendo da direção. Entretanto, a Chuva, que deve cair no domingo, ajudará a melhorar a qualidade do ar e aliviará o trabalho dos brigadistas que lutam contra o fogo no pantanal”, disse.

Dados do Corpo de bombeiros dão conta que entre 1 de janeiro e 13 de agosto de 2019, foram registradas 2.664 ocorrências de fogo no estado. já neste ano, o total de atendimentos até o momento é de 3.723, cerca de 40% a mais que no mesmo período do ano passado.

O pantanal vive a pior seca dos últimos 50 anos, o que também influencia no nível dos rios da bacia. O custo de transporte de exportações subiu cerca de US$ 4 dólares, de acordo com a secretaria de desenvolvimento econômico.