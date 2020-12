METEOROLOGIA Chuva cai sobre Três Lagoas e deixa clima mais agradável Máxima pode chegar aos 36°C

2 DEZ 2020 - 07h:21 Por Carol Beghelini

Nesta quarta-feira (2), o céu amanheceu com variação de nuvens pela manhã com 80% de probabilidade de pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a partir da tarde, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)

A chuva que caiu sobre a cidade no fim da tarde de ontem (1), fez com que o clima ficasse mais agradável e com temperaturas mais baixas. A previsão para hoje é de temperatura mínima de 23°C, e máxima que pode chegar aos 36°C.

A umidade relativa do ar está entre 30% e 80%.