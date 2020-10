CHUVA Chuva causa estragos na pavimentação no bairro Alto da Boa Vista As obras de pavimentação e drenagem foi interrompida pela grande quantidade de chuva

27 OUT 2020 - 07h:55 Por Israel Espíndola

As chuvas dos últimos dias trouxeram um alívio no calorão, mas também trouxe estragos em algumas regiões de Três Lagoas. Nesta segunda-feira (25), as obras de pavimentação e drenagem no bairro Alto da Boa Vista ficou comprometida pela quantidade de chuva. Um trecho na rua Josino da Cunha Viana, que está sendo pavimentada, foi prejudicado, tendo parte do pavimento asfáltico danificado.

Na avenida Antônio Trajano dos Santos próximo da rodoviária uma árvore caiu e foi preciso que uma equipe do Corpo de Bombeiros fizesse a remoção dos galhos. A cena se repetiu na avenida Rosário Congro com a queda de uma árvore.

Por nota a Prefeitura de Três Lagoas esclarece que os reparos emergenciais estão sendo realizados e a obra no bairro Alto da Boa Vista será retomada assim que a chuva parar.