TRêS LAGOAS Chuva continuará nos próximos 15 dias

26 FEV 2020 - 17h:02 Por Ana Cristina Santos

A próxima quinzena será chuvosa em todas as regiões de Mato Grosso do Sul, segundo previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Segundo o Cemtec, de 26 de fevereiro a 5 de março, será chuvoso nas regiões Central, Norte e Leste do Estado, onde está Três Lagoas, com acumulados estimados entre 50 a 70 milímetros em grande parte das localidades.

Nesta terça-feira, vários bairros de Três Lagoas registraram alagamentos em decorrência do volume de chuva.

Para a região extremo Nordeste, os volumes de chuva podem chegar aos 100 milímetros. Para as demais áreas, as chuvas ocorrerão em menor quantidade com volumes entre 20 e 30 milímetros.

Ainda segundo o Centro de Monitoramento, dos dias 5 a 13 de março, as chuvas ocorrerão de forma irregular em todas as áreas, sendo os maiores volumes, de até 60 milímetros, esperados para as regiões extremo Norte e Nordeste.

Para as demais áreas, as condições esperadas são de sol e pouca chuva, de no máximo, 5 milímetros.