METEOROLOGIA Chuva finalmente chega em Três Lagoas e ameniza calorão intenso Umidade relativa do ar atinge 63%

20 OUT 2020 - 07h:50 Por Caroline Vicente

Três Lagoas foi presenteada com a tão aguardada chuva, que fez cessar o calorão intenso que permaneceu durante semanas no município. A chuva caiu sobre a cidade na noite de segunda-feira (19), o que também gerou melhora da umidade relativa do ar que está em torno de 63%.

Há 80% de probabilidade de chuva para esta terça-feira (20), segundo Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC – Inpe). O céu está parcialmente nublado, e a temperatura mínima para hoje é de 21°C. Já a máxima pode atingir 30°C.