CLIMA Chuva pode chegar nesta quarta e garantir queda nos termômetros Quarta-feira começa com variações de nuvens pela manhã

14 OUT 2020 - 08h:05 Por Caroline Vicente

A chuva tão esperada pelos três-lagoenses mostra indícios de estar se aproximando. A previsão para esta quarta-feira (14) promete pancadas localizadas de chuvas no período da tarde, segundo Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC Inpe).

A temperatura pode registrar mínima de 24°C e pode atingir a máxima de 38°C, com variações de nuvens pela manhã. A umidade relativa do ar pode variar entre 17% e 38%, garantindo melhora com a chegada da chuva.