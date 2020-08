METEOROLOGIA Chuva pode chegar no fim de semana e sexta tem máxima de 37°C Temperatura mínima é 19ºC nesta sexta-feira (14) com céu parcialmente nublado

14 AGO 2020 - 07h:25 Por Tatiane Simon

A tão esperada chuva pode chegar no fim de semana, segundo previsões da meteorologista Francine Rodrigues, da Agraer. "Chuva na região Leste pode chegar entre o dia 15 e 20 de agosto. As temperaturas também devem cair com a chegada de uma frente fria no Estado", explica. Em Três Lagoas não chove há mais de dois meses e a umidade relativa do ar tem ficado abaixo dos 30% desde o mês passado.

Para o final de semana, as temperaturas devem permanecer elevadas. Nesta sexta-feira (14), a máxima será de 37°C com mínima de 19°C. No sábado, a máxima será de 37°C e no domingo, 31°C, de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec/Inpe).

Dia quente em Água Clara com registro de mínima de 17°C e a máxima de 35°C.

Tempo aberto em Bataguassu e Brasilândia com registro de temperatura mínima de 19°C e a máxima de 36°C.

Nas cidades de Paranaíba e Aparecida do Taboado, a temperatura fica entre 20°C e 37°C.

Em Inocência os termômetros variam de 18°C a 35°C.