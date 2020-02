TEMPO Chuvas devem durar até o final de semana, preveem meteorologistas Acumulado de chuva em fevereiro é superior à previsão em todo o Estado

11 FEV 2020 - 14h:32 Por Valdecir Cremon

A chuva não deve dar trégua às cidades da Costa Leste do Estado e de outras regiões do Estado até o próximo final de semana. As instabilidades são previstas por centros e institutos de meteorologia com base em fenômenos, como zona de baixa pressão e frente fria, que formam um "corredor de chuva" entre o oceano Atlântico e a Bolívia, com efeitos em seis Estados, incluindo Mato Grosso do Sul.

O Centec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) aponta estimativa de até 125 milímetros de chuva até o dia 18, especialmente nas regiões central, Norte e Leste do Estado. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e o Instituto Climatempo emitiram novos alertas para as regiões central e sul de Minas Gerais e a região Leste de São Paulo para a possibilidade de temporais na noite desta terça-feira.

Choveu 69,5 milímetros em São Gabriel d'Oeste nesta terça e o acumulado na cidade, em fevereiro, é de 241,9mm contra previsão de 181,5mm. Também choveu em Santa Rita do Pardo, com temperatura máxima de 26,2 graus no início da tarde.

O meteorologista Natálio Abrão, da Uniderp, disse que áreas de instabilidade se fortalecem nesta quarta-feira (12) e que o dia "será de pouco Sol, muitas nuvens e pancadas de chuvas isoladas, com raios".

Para a quinta, a previsão é de chuva em todas as cidades da Costa Leste do Estado.