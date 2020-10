CLIMA Chuvas devem reduzir temperaturas Para a próxima semana a previsão é de chuva em Mato Grosso do Sul

7 OUT 2020 - 09h:35 Por Caroline Vicente

Há algumas semanas que em vários pontos do país são registrados recordes de calor, e entre esses pontos está Mato Grosso do Sul com temperaturas até 5°C acima da média.

Embora as expectativas de chuva fossem para o fim de semana, ontem (6) pancadas de chuva foram registradas em Campo Grande. A chuva rápida proporcionou melhora da umidade relativa do ar que possibilitou a formação de nuvens, segundo o meteorologista Nathálio Abraão.

A previsão para os próximos dias é de pancadas isoladas de chuva, inclusive para domingo (11). Na próxima semana há possibilidades de chuvas generalizadas, podendo pôr fim a essas fortes ondas de calor. Mas até lá, o indicativo é que o clima continue quente e abafado.

A grande expectativa é que a partir das chuvas as temperaturas cairão, voltando a normalidade esperada do mês entre 18°C e 35°C em todo Estado.