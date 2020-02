PREJUÍZOS Chuvas em SP complicam transporte de celulose ao porto de Santos Empresa de Três Lagoas tem logística afetada por conta de queda de ferrovia

12 FEV 2020 - 15h:26 Por Valdecir Cremon

A circulação de trens para transporte de celulose foi afetada por temporais que atingiram o Estado de São Paulo no início desta semana, com a queda de barreiras e deslizamento de terra ocorridos no local conhecido por morro do Peru, em Botucatu (SP). Parte da linha ficou suspensa com o deslizamento de aterros. Nenhum trem passava pelo local na hora da tempestade, segunda-feira, dia 10.

Em nota, a empresa responsável pela linha afirmou que a circulação na ferrovia foi paralisada por tempo indeterminado "por razões de segurança". Equipes de reparos trabalham no local desde o incidente.

O tráfego de trens segue normal entre Bauru e Corumbá, com passagem por Três Lagoas, onde o embarque de celulose ocorre sem alterações. O produto é transferido de vagões para caminhões, em Bauru, para transporte ao Porto de Santos.

A empresa Suzano, que possui fábrica em Três Lagoas, disse em nota emitida após a postagem que possui "alternativas para o escoamento da sua produção via modal rodoviário". Diz ainda que "aguarda os reparos da malha ferroviária oeste para retomar o escoamento usual de sua produção por modal ferroviário".

*Reportagem atualizada às 15h56 (MS) para acréscimo de informações.