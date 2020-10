TRêS LAGOAS ‘Chuvinha’ alivia sensação térmica de 53º registrada ontem em Três Lagoas Ao longo do dia, temperatura volta a subir e pode chegar aos 41º nesta quinta

8 OUT 2020 - 05h:40 Por Ana Cristina Santos

Nesta quarta-feira (8), Três Lagoas registrou a maior temperatura do ano. Os termômetros atingiram os 44,4 graus, com sensação térmica de 53º, segundo boletim divulgado pelo meteorologista Natálio Abrahão Filho, da Estação Meteorológica do Tempo da Uniderp-Anhanguera.

Além do calorão, a umidade relativa do ar ficou em 8%, muito abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é acima de 60%.

Três Lagoas teve a maior temperatura máxima registrada em Mato Grosso do Sul, seguida de Água clara com 43,5 graus. Ainda de acordo com o meteorologista, 52 municípios do Estado tiveram temperaturas acima de 40 graus.

Em Campo Grande, houve pancadas de chuvas com trovoadas e granizos. O vento atingiu 49km/h.

Em Três Lagoas, nesta quinta-feira (8), o dia amanheceu com a temperatura amena, já que na madrugada, por volta das 4h, houve uma pequena pancada de chuva, mas que possibilitou um clima mais agradável.

Mas, a temperatura voltará a subir ao longo do dia. Segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, a temperatura mínima para Três Lagoa nesta quinta-feira será de 21º, e a máxima de 41º.

Com as chuvas previstas para chegar neste final de semana, as temperaturas deveram apresentar queda na próxima semana.