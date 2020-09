MOTO X BICICLETA Ciclista acaba atropelado por moto em cruzamento escuro O ciclista foi a ser arremessado no canteiro central batendo a cabeça

2 SET 2020 - 19h:22 Por Alfredo Neto

Um idoso de aproximadamente 65 anos foi resgatado desacordo após ser atropelado por uma moto na noite desta quarta-feira (2) na avenida Antônio Trajano, cruzamento com a rua Michel Thomé, bairro São Jorge, zona Norte de Três Lagoas.

O idoso estava em uma bicicleta e ao tentar atravessar a avenida, acabou sendo atropelado pela moto. O idoso foi arremessado contra o canteiro central, bateu a cabeça e ficou desacordado.

A unidade de suporte avançado do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e resgatou o idoso para o Hospital Auxiliadora, a vítima não portava documentos pessoais, estava em uma bicicleta verde com várias sacolas de latinhas(reciclagem) e milho para alimentar aves.

O Corpo de Bombeiros auxiliou no resgate, duas vítimas estavam na moto e foram levadas para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com escoriações. Aos militares foi dito que a moto seguia no sentido centro bairro pela avenida Antônio Trajano, no cruzamento com a rua Michel Thomé, o idoso teria entrado na frente da moto na tentativa de atravessar a avenida.

O local é bastante escuro e devido a escuridão, o motociclista relatou não ter avistado o ciclista que teria entrado na frente da moto de forma abrubta.

A Polícia Militar foi chamada e um boletim de ocorrência foi registrado na Depac.