ACIDENTE Ciclista cruza na frente de carro e acaba atropelada Vítima foi arremessada contra o para-brisa do carro

10 AGO 2020 - 15h:20 Por Alfredo Neto

Uma mulher de 51 anos ficou ferida após ser atropelada por um carro, na tarde desta segunda-feira (10), no bairro Jardim Alvorada, no cruzamento da avenida Capitão Olynto Mancini, com a avenida Padre João Thomes, zona Leste de Três Lagoas.

A condutora do carro contou que seguia na mesma direção da ciclista (Parque das Mangueiras /Cristo), quando a vítima - que estava em uma bicicleta elétrica - tentou mudar da pista direita da via e ir para a ciclovia, que fica na pista esquerda, no canteiro central.

A mulher chegou a olhar para trás antes de mudar de lado da via, mas não percebeu a aproximação do carro que, estava encoberto por outro veículo. A motorista relatou que a bicicleta elétrica apareceu muito em cima do carro, não sendo possível evitar a colisão.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e socorreu a vítima para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), com escoriações em braços e pernas. Com o impacto, a ciclista foi arremessada contra o para-brisa do carro e bateu a cabeça. Por sorte, a ciclista não perdeu a consciência e também não teve nenhum trauma na cabeça, permanecendo consciente e orientada. Também sem fraturas.