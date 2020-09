ACIDENTE Ciclista é atropelado por carro fica levemente ferido Após o atropelamento a vítima foi lançada contra uma cerca

16 SET 2020 - 19h:29 Por Alfredo Neto

Um homem de 40 anos ficou ferido após ser atropelado por um carro às 19h desta quarta-feira (16) na rua Dr José Amilcar Congro Bastos, cruzamento com a avenida Jaru Mercante, bairro Jardim Alvorada, zona Leste de Três Lagoas.

O ciclista estava na rotatória da rua José Amílcar Congro Bastos, sentido Ranulpho Marques Leal quando na rotatória que cruza com a Jaru Mercante ele foi atingido por um carro e lançado contra uma cerca.

A motorista do carro relatou que seguia na avenida Jary Mercante, sentido bairro Jardim das Acácias, quando o ciclista atravessou sua frente. No local existe uma placa de pare para quem está na rua José Amílcar Congro Bastos, mas por estar dentro da rotatória a preferência seria do ciclista.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e socorreu a vítima para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com escoriações pelo corpo, a vítima estava consciente e orientada.