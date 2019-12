ACIDENTE Ciclista é atropelado por carro na circular da Lagoa Maior O estudante bateu com a cabeça no para-brisas do carro e foi levado

19 DEZ 2019 - 11h:05 Por Alfredo Neto

Um estudante de 19 anos foi atropelado na manhã desta quinta-feira (19) na avenida Aldair Rosa de Oliveira, circular da Lagoa Maior, em Três Lagoas.

O estudante de 19 anos estava em uma bicicleta quando foi atropelado por um carro ao tentar atravessar a avenida Aldair Rosa de Oliveira, para acessar a ciclovia.

A motorista do carro contou que o ciclista atravessou a avenida sem frear e sem olhar para os lados e que tentou frear, mas não conseguindo evitar a colisão. Com o impacto o estudante foi lançado da bicicleta batendo com a cabeça no para-brisas do carro.

O Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi chamado e levou o estudante para o hospital Auxiliadora consciente, mas desorientado por conta do choque na região da cabeça, e com muitas escoriações pelo corpo. A motorista do veículo permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar.