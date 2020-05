TRêS LAGOAS Cidade pode ficar sem festividades nos 105 anos Evento no Parque de Exposições no mês de junho segue indefinido

2 MAI 2020 - 07h:00 Por Ana Cristina Santos

Três Lagoas pode ficar sem festividades nos seus 105 anos de emancipação político-administrativa. Isso porque, a prefeitura publicou um decreto que proíbe a realização de eventos nesse período de pandemia da Covid- 19. O aniversário de Três Lagoas é comemorado dia 15 de junho.

O prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB) já adiantou que, nesse momento, atividades voltadas para festividades estão suspensas devido a necessidade de contenção de gastos.

Além disso, o Três Lagoas Rodeo, evento realizado no mês de aniversário da cidade, no Parque de Exposições, continua indefinido. O empresário Diego Everest, organizador do evento, disse que se a prefeitura não revogar o decreto, não tem como realizar o evento. Mas, de acordo com ele, tudo dependerá do atual cenário em relação aos casos de Coronavírus. No Estado de São Paulo, segundo o empresário, o governo prevê liberar a realização de alguns eventos a partir deste mês.

Em relação ao Três Lagoas Rodeo, o empresário disse que alguns ingressos já foram vendidos, mas que a realização do evento, dependerá da liberação de alvará pela prefeitura e, consequentemente do cenário relativo a Covid. “Se a prefeitura autorizar a volta dos eventos, e não tiver um cenário ruim em relação ao Coronavírius, temos condições de realizar o evento. Mas, vamos trabalhar com pesquisa para ver do interesse das pessoas em eventos nesse momento”, destacou.

O empresário disse que, dependendo da situação, pode adiar a data evento. O presidente do Sindicato Rural informou que, sem alvará a entidade não faz locação para nenhum tipo de evento.