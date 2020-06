INFRAESTRUTURA Cidade terá investimentos de R$ 50 mi em asfalto e drenagem Prefeito anuncia obras para resolver problemas de alagamentos de ruas em Três Lagoas

13 JUN 2020 - 09h:00 Por Ana Cristina Santos

Três Lagoas completa 105 anos de emancipação político- administrativa e apesar de todo o desenvolvimento econômico, a cidade ainda é carente de infraestrutura, como asfalto e drenagem. Mas, para celebrar a data, o prefeito de Três Lagoas Ângelo Guerreiro (PSDB) anunciou com exclusividade em entrevista a TVC e rádio Cultura FM, um investimento de R$ 50 milhões para obras de asfalto e drenagem, que vão resolver os problemas dos alagamentos de águas pluviais em bairros da cidade.

O recurso é fruto de um financiamento com a Caixa Econômica Federal. A equipe da prefeitura, chefiada pelo secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto, trabalha há dois anos na elaboração e tentativa de liberação do recurso. O prefeito destacou o trabalho da equipe e as diversas reuniões que teve em Brasília no Ministério das Cidades para conseguir a liberação deste financiamento.

O prefeito disse que esse financiamento não pode ser tratado como endividamento, e sim como um investimento importante para resolver esses problemas, considerados crônicos, e antigos.

BAIRROS

O recurso será usado para macrodrenagem nas bacias dos córregos Japão e do Onça, e em redes coletoras dos bairros Imperial, Eldorado, Vila Haro, Santa Terezinha, Santos Dumont, São Carlos, Guanabara, Vila Carioca e São João. Essas regiões de Três Lagoas sofrem em épocas de chuvas, em decorrência da falta de sistema de captação de águas pluviais. Além de drenagem, as ruas também serão pavimentadas.

O secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto, destacou que a administração municipal está trabalhando com este projeto há quase dois anos, e estava aprovado há algum tempo, tanto no Ministério das Cidades, quanto na Caixa Econômica Federal. De acordo com o secretário, trata-se do maior projeto de macrodrenagem que o município já elaborou e colocará em execução. “E para coroar vem no mês de aniversário da cidade, graças ao empenho de toda uma equipe técnica que envolveu Obras, Planejamento e Governo, chefiadas pelo Guerreiro que, por muitas vezes esteve em Brasília intermediando a parte política da liberação”, destacou o secretário.

Bairros e avenidas ganham novas obras

Além do financiamento de R$ 50 milhões, exclusivos para asfalto e drenagem, o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), informou que, até o final de junho, ou julho, a administração municipal vai concluir licitações que totalizam cerca de R$ 53 milhões para diversas obras.

Esses recursos, de acordo com Guerreiro, são próprios do município e já estão garantidos para obras de asfalto, drenagem, reformas e restaurações de prédios, e construção de pontes de madeiras nas estradas rurais.

Os processos licitatórios já eram para estar concluídos, segundo o prefeito, mas devido a pandemia da Covid-19, houve redução no número de servidores no setor de licitação. Somente em asfalto, os investimentos são de R$ 37 milhões.

Entre os bairros que serão contemplados estão, Jardim Morumbi, Vila Nova, Carandá, Novo Aeroporto, e Jardim Dourados. Além disso, em parceria com o governo do Estado, a prefeitura vai asfaltar um trecho da avenida Ponta Porã, até a avenida Capitão Olintho Mancini, onde falta pavimento de um lado da via. Uma rua paralela à BR-158, dando acesso ao Hospital Regional, também será pavimentada.

Guerreiro anunciou ainda investimentos em iluminação pública, com a troca das lâmpadas atuais por LED. Ao todo, serão mais de quatro mil pontos substituídos. Os bairros Jupiá e Vila Piloto, segundo o prefeito, terão 100% de lâmpadas de LED. “Estamos trabalhando e investindo em diversos setores”, destacou Guerreiro.

Assista