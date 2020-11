TECNOLOGIA Cinco coisas que seu celular sabe sobre você Lista traz cinco informações do usuário que são armazenadas pelo celular

16 NOV 2020 - 07h:55 Por Redação

Os smartphones conseguem armazenar diversas informações sobre o usuário e, com isso, visam aprimorar suas experiências individuais. No entanto, o registro de alguns desses dados pode levantar questionamentos sobre a privacidade das informações compartilhadas, como históricos de pesquisas de navegações pela Internet, dados de localização e comandos de voz direcionados às assistentes virtuais.

Na lista abaixo, confira cinco coisas que o seu celular Android ou iPhone (iOS) sabe sobre você. A seguir, você pode conferir quais são essas informações, por que elas são armazenadas pelas companhias, o que você pode fazer para evitar que sejam compartilhadas e como excluí-las.

Histórico de navegação na Internet

Todas as pesquisas realizadas no Google ou no app do Chrome pelo celular ficam salvas no histórico dos aplicativos, já que as buscas são armazenadas pela companhia. Os navegadores guardam as pesquisas para personalizar a experiência do usuário e, dentre outras coisas, criar publicidade para um público alvo definido, o que gera receita para a empresa.

Além de ser uma forma de monitoramento para gerar anúncios, qualquer pessoa que tiver acesso ao seu navegador poderá, também, acessar o seu histórico de pesquisa se sua conta pessoal do Google estiver integrada ao Chrome. Por isso, pode ser importante apagar os dados de navegação do celular. Para isso, acesse o menu do Chrome e toque em "Histórico de navegação". Em seguida, selecione "Limpar os Dados de Navegação", defina o período desejado para deletar suas informações e, para concluir, toque em "Limpar Dados".

Localização do celular

A localização via GPS do celular é uma ferramenta bastante útil, já que ela torna possível encontrar estabelecimentos próximos a você, identificar rotas em mapas e acompanhar trajetórias em tempo real. Além do GPS, também existem outros sensores capazes de identificar sua posição exata no mapa. Entre eles estão o acelerômetro, que identifica a forma como o celular está se movimentado, e o giroscópio, que percebe as mudanças de direção do smartphone.

No entanto, ao utilizar este serviço, você permite que as companhias monitorem todos os lugares visitados por você. Assim, baseado no tempo em que você passa em um determinado ambiente, é fácil saber onde você mora, se você sai de casa para trabalhar todo dia de manhã e até se gosta de ir a um bar no final de semana. Também é fácil descobrir o local onde você trabalha e aonde vai para se divertir.

Comandos de voz da assistente virtual

No ano passado, a notícia de que funcionários da Apple ouviam até mil comandos de voz enviados por dia à Siri gerou polêmicas. Segundo a companhia da maçã, a ação era realizada com o intuito de acrescentar melhorias a assistente virtual, no entanto, trouxe à tona várias questões sobre privacidade e segurança de usuários. Segundo reportagem conduzida pelo The Guardian, os funcionários tiveram acesso a conversas bastante íntimas, com dados de informações médicas e gravações de sexo entre casais.

Para desabilitar o envio das gravações para análise e apagar todo o histórico de pesquisas por comando de voz da Siri, abra as configurações do iPhone e acesse "Siri e Busca". Depois, toque em "Histórico da Siri e Ditado" e, em seguida, apague seu histórico.

Senhas das contas logadas no smartphone

Celulares com Android permitem salvar senhas de logins realizados pelo Chrome no celular quando o smartphone está vinculado a uma conta do Google. Assim, não é necessário decorar as palavras-chave para cada serviço em que você tenha cadastro, já que o gerenciador de senhas do Google é capaz de preencher os espaços de forma automática. No entanto, a opção pode se tornar um problema caso você perca o acesso à conta, ou caso alguém mal-intencionado acabe se conectando a ela.

Biometria

A tecnologia de identificação pela biometria das digitais e pelas características físicas do rosto já é uma realidade na maioria dos celulares comercializados atualmente. Por meio da ferramenta, é possível desbloquear o celular e proteger apps financeiros de terceiros, por exemplo. No entanto, a função de desbloqueio já foi burlada por hackers e traz questionamentos sobre segurança.

O cadastro de digitais ou o reconhecimento facial não são obrigatórios para o uso do smartphone e, caso você não queira utilizar o serviço, é só não os registrar. Porém, caso você já tenha cadastrado sua digital, pode apagá-la indo até os ajustes do celular. No Android, vá até "Configurações", "Segurança" e "Impressão digital". Para excluir a biometria no celular, toque sobre a lixeira ao lado do dedo cadastrado.

(Fonte: TechTudo)