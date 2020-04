CCZ Cinco pontos de Três Lagoas são alvos de ação contra leishmaniose Atualmente, as equipes estão trabalhando no Jardim das Primaveras

1 ABR 2020 - 14h:00 Por Tatiane Simon

Cinco pontos de Três Lagoas são alvos de um plano de contingência da Secretaria Municipal de Saúde para combater a leishmaniose.

Atualmente, as equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), estão trabalhando no Jardim das Primaveras. A ação consiste em implantação de armadilhas para o vetor, borrifação e recolhimento de cães domésticos em casos que os donos prefiram por estarem infectados.

"A primeira ação é a implantação das armadilhas em residências, depois os agentes retornam e analisam se existem vetores da Leishmaniose nos locais e então é realizada a borrifação e uma nova armadilha é instalada para a certeza de que o inseticida funcionou", afirmou Geórgia Medeiros, técnica do Departamento de Vigilância e Saneamento.

Durante a ação também é comum o trabalho de promoção de saúde, em que os profissionais visitam locais públicos como escolas, comércio e igrejas para orientações, porém este serviço está suspenso por prevenção ao COVID-19.

Para prevenir Leishmaniose e Dengue, assim como a infestação de animais peçonhentos, como escorpiões, a principal prevenção é manter casas e quintais sempre limpos, evitando o acúmulo de lixo, entulhos de construção, madeiras e, principalmente, material orgânico (frutas, fezes de animais e folhas de árvores)