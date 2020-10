DECISÃO Cinema de Três Lagoas pode funcionar com 30% da capacidade Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Covid- 19 autorizou o funcionamento do cinema

14 OUT 2020 - 11h:02 Por Ana Cristina Santos

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Covid- 19 autorizou o funcionamento do cinema de Três Lagoas, localizado no shopping center, com apenas 30% da capacidade das salas e áreas comuns.

O cinema está sem funcionar desde março deste ano, quando iniciou a pandemia da Covid-19. A decisão sobre a reabertura do cinema foi tomada na semana retrasada, e agora publicada no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (14).

Além da capacidade, os funcionários devem ser instruídos para a organização de filas, de modo a garantir o distanciamento físico de no mínimo 1,5m entre as pessoas, demarcando o chão com adesivos, inclusive para orientações sobre a utilização dos totens e a fiscalização do uso correto da máscara de proteção.

O uso de máscara de proteção é obrigatório a todos os clientes e funcionários durante a permanência no shopping center e no cinema.

Entre as exigências está a proibição de troca de assento, bem como a permanência de público em pé ou fora das áreas demarcadas. O estabelecimento deverá adotar ainda o intervalo mínimo de 30 minutos entre as sessões, para higienizar e sanitizar adequadamente as poltronas, corrimãos, puxadores de portas ou quaisquer outras superfícies de contato;

ENTRADA

Estão proibidas de terem acesso ao shopping e cinema, pessoas maiores de 6º anos; que possuam doenças cardiovasculares ou pulmonares; que possuem imunodeficiência de qualquer espécie; transplantados; gestantes; que estejam com sintomas gripais; comorbidades pré-existentes, como diabetes, hipertensão arterial, neoplasia, entre outras doenças classificadas no grupo de risco.