TRêS LAGOAS Cinema de Três Lagoas volta a funcionar nesta quinta-feira Depois de sete meses fechado, cinema volta a funcionar com 30% da capacidade

22 OUT 2020 - 09h:15 Por Ana Cristina Santos

Depois de sete meses fechado, o cinema do shopping de Três Lagoas volta a funcionar nesta quinta-feira (22).

O funcionamento do local foi autorizado pelo Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Covid- 19. O cinema poderá funcionar com apenas 30% da capacidade das salas e áreas comuns.

Além da capacidade, os funcionários devem ser instruídos para a organização de filas, de modo a garantir o distanciamento físico de no mínimo 1,5m entre as pessoas, demarcando o chão com adesivos, inclusive para orientações sobre a utilização dos totens .

O uso de máscara de proteção será obrigatório a todos os clientes e funcionários durante a permanência no shopping center e no cinema.