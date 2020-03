EFEITO COVID-19 Cinema fecha as portas temporariamente Medida visa evitar aglomeração de pessoas e consequentemente a propagação do coronavírus

20 MAR 2020 - 05h:49 Por Ana Cristina Santos

A rede Cinépolis decidiu interromper as atividades de seus cinemas em todo o Brasil, inclusive, em Três Lagoas, onde tem sala no shopping, em decorrência da pandemia do novo coronavírus ( covid-19), que tem causando impactos profundos em diversos países.

“Autoridades sanitárias ao redor do mundo são unânimes em enfatizar a necessidade de medidas de restrição à aglomerações de pessoas e, nesse cenário de força maior, infelizmente, se torna inevitável o fechamento provisório das salas de cinema em todo o território nacional a partir desta quinta-feira (19)”, diz a empresa em nota.

A rede destaca que está concentrando esforços para reduzir a velocidade de disseminação do vírus e manter a saúde dos clientes e funcionários.

“Ao longo dos anos nos empenhamos em levar arte, entretenimento e alegria às pessoas e, nesse momento de grave responsabilidade social, não poderíamos nos opor aos esforços públicos de controle da pandemia e restabelecimento da normalidade. Reforçamos nosso compromisso de retomar as sessões de exibição no menor tempo possível”, ressalta a rede Cinépolis em nota.

O shopping segue funcionando com medidas adotadas de prevenção. Além disso, reduziu o horário de atendimento até às 20h.