ATRASADINHOS Clientes de última hora lotam supermercados para ceia de Ano Novo Consumidores encaram filas e corredores cheios nesta terça-feira (31)

31 DEZ 2019 - 13h:00 Por Tatiane Simon

Às vésperas da noite de virada de ano, consumidores lotam supermercados nesta terça-feira (31) em Três Lagoas. Mesmo com horários diferenciados de atendimento durante o mês, muita gente só teve tempo de ir às compras na última hora.

Nem as filas e os corredores cheios atrapalham o espírito de renovação dos clientes. “Eu vim sábado, vim ontem e agora já chega! A gente sempre esquece uma coisa ou outra e tem que voltar. Mas agora, só volto em 2020”, brinca a dona de casa Maria Auxiliadora Iaroci.

A Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) estima crescimento de 7,85% nas vendas de fim de ano em comparação ao mesmo período do ano passado. Além disso, calcula que o gasto médio, por família, será de R$ 300 para montar a ceia de Ano Novo.

Gerente de loja em uma rede de supermercados, Leandro Alves disse que o corre-corre dos clientes no último dia antes do Revéillon é típico. “É assim também no Natal. Por isso, a gente prepara estoque que é para complicar as compras do cliente que veio perto da hora de fechar”, afirma.

Para não deixar ninguém na mão, os supermercados de Três Lagoas vão funcionar neste dia 31 das 7h30 às 20h.

Além dos supermercados, haverá a Feira Livre até às 12h, na avenida Rosário Congro.