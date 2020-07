TRêS LAGOAS Clientes enfrentam filas enormes para conseguir atendimento na Caixa Moradores têm madrugado em filas para conseguir pegar uma senha

22 JUL 2020 - 10h:00 Por Ana Cristina Santos

Mesmo com uma lei que determina atendimento em, no máximo, 20 minutos nas agências bancárias, em Três Lagoas, isso não tem sido cumprido. Moradores têm enfrentado filas enormes para conseguir um atendimento na Caixa Econômica Federal.

Clientes da Caixa têm madrugado em filas para conseguir pegar uma senha para serem atendidos no dia seguinte.

O diretor do Procon de Três Lagoas, Adenaldo Nunes, disse que, nesse momento de pandemia e pagamento do auxílio emergencial, fica difícil os bancos cumprirem a lei, já que as agências estão com quadro reduzido de funcionários.

A Superintendência da Caixa no Estado disse que está em busca de alternativas para melhorar o atendimento nas agências de Três Lagoas.