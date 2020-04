TRêS LAGOAS Clientes formam fila em busca de auxílio do governo federal Pessoas estão em busca de informações ou de como sacar benefício

13 ABR 2020 - 16h:57 Por Ana Cristina Santos

A maioria dos clientes que está indo até a agência da Caixa Econômica Federal de Três Lagoas, e enfrentando filas, é pessoas que estão em busca de informações, ou de como sacar o auxílio emergencial no valor de R$ 600, que começou a ser pago na semana passada pelo governo federal.

O atendimento presencial na Caixa voltou a ser feito na semana passada, mas é exclusivamente voltado para os benefícios sociais, bem como PIS, FGTS e seguro desemprego.

Segundo a Caixa, na quinta-feira (9), foram depositados os primeiros pagamentos do auxílio emergencial do governo federal. O benefício foi creditado na conta poupança de 2.150.497 clientes do banco. Outros 436.078 lançamentos foram realizados pelo Banco do Brasil ainda na quinta-feira.

Mais de 2,5 milhões de cidadãos já foram beneficiados, tendo sido disponibilizado cerca de R$ 1,5 bilhão.

Ainda segundo a Caixa, não é necessário corrida às agências ou casas lotéricas para ter acesso aos recursos do auxílio emergencial. Os que receberam o crédito em poupança da agência podem movimentar o valor digitalmente pelo aplicativo Caixa, pelo Internet Banking ou mesmo utilizando o cartão de débito em suas compras.

Poupança Digital CAIXA

A Caixa abrirá automaticamente a Poupança Digital Caixa para 3.113.356 brasileiros considerados aptos a receber o auxílio emergencial e fará o crédito nestas contas nesta terça-feira (14).

Os que receberem o crédito por meio da Poupança Digital podem, por exemplo, pagar boletos e contas de água, luz, telefone, entre outras. É possível também efetuar transferências ilimitadas entre contas da Caixa ou realizar gratuitamente até três transferências para outros bancos a cada mês, pelos próximos 90 dias.