METEOROLOGIA Clima permanece ameno e temperatura máxima pode chegar a 29°C nesta terça Probabilidade de 30% de pancadas de chuva

27 OUT 2020 - 07h:59 Por Caroline Vicente

Depois da “boa” chuva que caiu em Três Lagoas, na segunda-feira (26), o clima permanece agradável com termômetros registrando temperaturas mais baixas.

Esta terça-feira (27) amanheceu com variação de nuvens pela manhã, com chance pequena de pancadas de chuva localizadas, tendo probabilidade de 30%, segundo Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC-Inpe).

A temperatura mínima de hoje é de 21°C. Já a máxima pode registrar 29°C. A umidade relativa do ar está entre 33% e 86%.