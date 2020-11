METEOROLOGIA Clima permanece ameno e temperaturas voltam a subir no domingo Probabilidade de 80% pancadas de chuva localizadas

11 NOV 2020 - 08h:39 Por Carol Beghelini

Quarta-feira (11) é com céu de muitas nuvens com curtas aberturas pela manhã com probabilidade de 80% pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a partir da tarde, segundo Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC-Inpe).

A temperatura mínima para esta quarta é de 20°C, e a máxima pode chegar a 30°C. A umidade relativa do ar está entre 40% e 83%.

As temperaturas ao decorrer da semana permanecerão amenas e termômetros devem subir apenas no domingo (15).