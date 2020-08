ACIDENTE GRAVE Colisão carro e moto deixou motociclista gravemente ferido Vítima sofreu fraturas no tórax e precisou ser levada às pressas para o H.A

19 AGO 2020 - 11h:40 Por Alfredo Neto

Um homem que ainda não foi identificado pela Polícia Militar, ficou gravemente ferido após sofrer um acidente na manhã desta quarta-feira (19) na rua Irmãos Escameche, no bairro Parque São Carlos, zona Sul de Três Lagoas.

O motociclista pilotava uma moto Suzuki Yes de cor azul, no sentido avenida Clodoaldo Garcia quando colidiu na lateral de uma picape saveiro de cor vermelha que seguia no mesmo sentido. O motorista da picape contou que sinalizou que faria uma conversão à esquerda para entrar em uma oficina mecânica quando a vítima que pilotava à moto tentou ultrapassar batendo no veículo e sendo arremessado contra à sarjeta.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi até o local e devido à gravidade do estado da vítima, foi solicitado o apoio da USA (Unidade de Suporte Avançado). A vítima que estava bastante agitada e desorientada e se debatia, precisou ser contida por socorristas e policiais militares para ser feito o atendimento médico de emergência.

A equipe de médicos e enfermeiros do Samu levaram à vítima às pressas para o Hospital Auxiliadora com uma fratura em tórax, uma suspeita de fratura em face e nível de consciência reduzido, devido à forte pancada sofrida na cabeça.