ACIDENTE Colisão entre bicicleta elétrica e carro deixa dois feridos Ambas as vítimas recusaram ser levadas pelo Samu

17 OUT 2020 - 05h:19 Por Alfredo Neto

Uma colisão entre uma bicicleta elétrica com dois ocupantes e um carro, mobilizou duas viaturas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) às 4:45 da manhã deste sábado (17) na rua Rogaciano Garcia Moreira, no bairro Vila Haro, Zona Sul de Três Lagoas.

A dupla que ficou ferida estava na bicicleta elétrica, no sentido bairro Vila Verde e acabaram colidindo contra um carro que seguia no sentido contrário. As vítimas acabaram sofrendo ferimentos leves.

Uma das vítimas, com 52 anos teve lesões na perna direita e recusou ser levado pelo Samu, para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Já o garupa (54) reclamava de dores do braço e dizia ter deslocado a clavícula e também optou em não ser levado para à UPA.

O motorista do carro permaneceu no local e acompanhou os primeiros socorros prestados as vítimas. A Polícia Militar não foi chamada, as vítimas entraram em acordo informal no local.