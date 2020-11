ACIDENTE Colisão entre dois carros deixa três pessoas machacadas O sinal estava intermitente(piscando amarelo) no momento do acidente

14 NOV 2020 - 11h:41 Por Alfredo Neto/JPNews

Uma colisão entre dois carros deixou três pessoas feridas na madrugada deste sábado (14) na avenida Capitão Olinto Mancini, cruzamento com a rua Engenheiro Elviro Mario Mancini, área central de Três Lagoas.

O acidente acontece por volta das 3h30 da manhã, no momento o semáforo do cruzamento estava com pisca intermitente (amarelo), por se tratar de horário de pouco fluxo. Após ambos veículos avançarem o cruzamento, houve a colisão deixando três pessoas feridas.

O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram chamados e socorrem as vítimas para o Hospital Auxiliadora, segundo informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam conscientes, orientas e uma apresentava ter sofrido uma lesão em um dos membros, felizmente nenhuma das vítimas ficou em estado grave.

A Polícia Militar foi chamada e registrou o boletim de ocorrência na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), o Corpo de Bombeiros não foi informou a idade das vítimas.