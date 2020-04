CAPOTAMENTO Colisão entre dois carros termina com veículo capotado Motorista de um dos carros fugiu do acidente e duas pessoas ficaram feridas

12 ABR 2020 - 21h:16 Por Alfredo Neto

Um acidente entre dois carros terminou com duas pessoas feridas na noite deste domingo (12) na rua José Ribeiro de Sá Carvalho, cruzamento com a rua José Carlos Queiroz, bairro Parque São Carlos, zona Sul de Três Lagoas.

Duas mulheres, mãe e filha estavam no utilitário no trajeto Yamagut Kankit- Avenida Clodoaldo Garcia, quando uma mulher de 37 anos atravessou a preferencial colidindo na lateral do utilitário.

Após a colisão o utilitário com as duas mulheres capotou, as duas vítimas utilizavam cinto de segurança e tiveram ferimentos leves, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e levou as duas vítimas para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

A mulher de 37 anos que dirigia o veículo de passeio envolvido no acidente, confessou estar vindo de um churrasco e que teria bebido cerveja. A Polícia Militar foi chamada e levou a mulher para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento) para ser submetida ao teste de etilômetro.