ACIDENTE Colisão entre duas motos deixa mulher ferida no Novo Oeste Autor da colisão fugiu sem prestar socorro e abandonou o veículo metros à frente

5 NOV 2020 - 12h:00 Por Alfredo Neto

Uma mulher de 37 anos ficou levemente ferida após sofrer um acidente de trânsito na noite desta quarta-feira (4) na rua Quixeramobim, no Conjunto Habitacional Novo Oeste, Três Lagoas.

A mulher tentou fazer uma conversão para acessar o residencial bem-te-vi, quando foi atingida por outra motocicleta. Após atingir a vítima, o condutor fugiu do local abandonando a moto no pátio do residencial bem-te-vi, com problemas mecânicos e continuando a fuga a pé.

A vítima acabou sofrendo leves escoriações e reclamava de dores lombares e foi levada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento). A Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal na direção de veículo automotor e omissão de socorro.