ACIDENTE Colisão entre moto e ônibus, deixa homem ferido Motociclista sofreu ferimentos e foi socorrido para a UPA

12 MAI 2020 - 19h:13 Por Alfredo Neto

Um homem ficou ferido após sofrer um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (12) na Egydio Thomé, cruzamento com a rua Marcílio Dias, bairro Jardim Cangalha, zona Norte de Três Lagoas.

A vítima, pilotava uma motocicleta pela rua Egydio Thomé, sentido Ranulpho Marques Leal, quando ao se aproximar do cruzamento com a rua Marcílio Dias, foi atropelado por um ônibus.

O piloto da moto sofreu ferimentos leves, foi resgatado e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O motorista do ônibus disse que seguia pela rua Marcílio Dias, e não avistou a motocicleta se aproximar, atravessou a rua, e parou ao ouvir o barulho da colisão.

O Pelotão de Trânsito da Polícia Militar, atendeu a ocorrência e ao conferir a documentação dos envolvidos no acidente, foi constatado que o piloto da moto, estava com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) estava vencida a mais de 30 dias, e a documentação da moto vencido desde 2016. A moto foi levada para o pátio do Detran (Departamento Estadual de Trânsito, de Mato Grosso do Sul).

A vítima, que pilotava a motocicleta foi autuada por conduzir veículo automotor com permissão de dirigir vencida, tempo superior de 30 dias. O condutor do ônibus foi autuado por lesão corporal, na direção de veículo automotor, por atravessar a preferencial da moto.