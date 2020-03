ACIDÊNTE Colisão frontal entre duas motos deixa dois feridos Uma das motos teve perca total com a força do impacto

1 MAR 2020 - 09h:06 Por Alfredo Neto

Dois homens ficaram feridos após uma colisão entre duas motos na noite deste sábado (29) na rua José Amilcar Congro Bastos, bairro Vila São Jorge, zona Norte de Três Lagoas.

O Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atenderam a ocorrência e levaram as duas vítimas, uma de 23 anos, e outra com 44 anos para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) conscientes e orientados, com escoriações em braços e pernas.

A vítima de 23 anos reclamava de dores em um dos pés, e teve o membro imobilizado para evitar um trauma pior até o atendimento médico.