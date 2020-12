PANDEMIA Com 27 internações, casos de Covid-19 continuam aumentando em Três Lagoas Ao todo, município contabiliza 3.725 casos confirmados e 52 mortes

15 DEZ 2020 - 16h:00 Por Tatiane Simon

A taxa de ocupação hospitalar por pacientes com a Covid-19, em Três Lagoas, é a mais alta dos últimos meses. Dados do boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (15) revelam que 27 pessoas estão internadas. Dezesseis delas são pacientes com o diagnóstico positivo para o novo coronavírus e o restante possui a suspeita da doença.

Dos 16 internados, 8 estão em enfermaria pública, 6 em UTI pública e 2 em UTI particular. Sete deles são pacientes vindos de outros municípios.

Entre os pacientes internados com a suspeita da doença, 7 estão na enfermaria do SUS, 1 em enfermaria particular e 3 em UTI pública. dos 11 pacientes, 4 são residentes de outras cidades.



Mais casos

Mais 45 casos foram confirmados como positivos hoje. Outras 23 pessoas finalizaram a quarentena, não apresentam sintomas e foram consideradas recuperadas da doença.

Desde o início da pandemia, 3.725 casos foram confirmados. Entre os positivos, 3.167 já se recuperaram da doença e 52 foram a óbito. O número de casos ativos é de 506.