PANDEMIA Com 456 confirmações, Três Lagoas é o 4º município com mais vítimas da covid-19 em MS Foram 21 novos casos registrados nas últimas 24 horas

16 JUL 2020 - 12h:30 Por Tatiane Simon

Subiu para 456 o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus em Três Lagoas. Segundo o boletim epidemiológico, divulgado nesta quarta-feira (15), 21 moradores testaram positivo para a doença Covid-19 nas últimas 24 horas. Com este saldo, Três Lagoas está entre os quatro municípios com mais vítimas da doença no Estado. Atrás de Campo Grande, com 5.497; Dourados com 3.649 e Corumbá com 663.

Os novos pacientes são dez pessoas do sexo masculino com a faixa etária de 22 a 64 anos de idade. Além de 11 pessoas do sexo feminino com idade entre 22 e 86 anos.

Há ainda outros 144 moradores com sintomas da doença que coletaram amostras de exames e aguardam pelo resultado.

Até o momento, são 456 casos confirmados com 162 casos ativos. Oito pessoas morreram pela Covid-19 e 286 estão recuperadas.

Dozepessoas estão hospitalizadas, segundo consta no boletim. Cinco deles são pacientes com diagnóstico positivo para Covid-19 e os demais têm a suspeita da doença. Seis pessoas estão internadas em leitos da UTI.