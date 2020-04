CORONAVÍRUS Com 8 casos de Covid-19 em Três Lagoas, MS soma 80 confirmações Três Lagoas confirmou cinco novos casos em duas horas

8 ABR 2020 - 08h:45 Por Tatiane Simon

Saltou de três para oito o número de moradores infectados pelo novo coronavírus em Três Lagoas. Cinco novos casos foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde no final da tarde desta terça-feira (7). Desde domingo o saldo era de três casos confirmados.

As novas vítimas fazem parte dos últimos 16 casos notificados como suspeitos para a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. São pessoas que tiveram contato diretamente com os três moradores que contraíram o vírus em Três Lagoas.

Os novos casos tratam-se de dois homens, um de 31 anos e outro de 43, e três mulheres. Só foi divulgado a idade de uma delas, que é 40 anos.

Dos oito casos, um homem de 53 anos já recebeu alta hospitalar. Duas mulheres, uma de 47 e outra de 80 anos, permanecem internadas em um hospital da cidade. Os demais pacientes estão em isolamento domiciliar. Todos os casos têm quadro clínico considerados estáveis.

Outros 14 moradores ainda aguardam resultado de exames laboratoriais. Vinte e um dos 43 casos notificados já foram descartados.

Em Mato Grosso do Sul o salto também foi considerável nas últimas 24 horas. Subiu de 66 para 80 o número de novos pacientes em tratamento contra a Covid-19 no Estado, segundo o boletim epidemiológico. A pasta monitora outros 26 casos suspeitos. Os casos novos são seis de Nova Andradina, quatro de Campo Grande e um caso de Chapadão do Sul, Corumbá, Sonora e Batayporã, sendo que a vítima deste último município faleceu nesta segunda-feira. Sendo assim Estado contabiliza, agora, dois óbitos pela doença.

Às 10h30 desta quarta-feira (8) a Secretaria de Estado de Saúde divulgará novo boletim com os dados atualizados.

No Brasil, já são 14.152 casos confirmados do novo coronavírus com 693 mortes pela Covid-19.