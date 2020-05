CORONAVÍRUS Com 80 casos de Covid-19, Saúde monitora 5 moradores com suspeita da doença Três Lagoas confirmou mais 3 casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas

11 MAI 2020

Três Lagoas confirmou mais 3 casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas - Arquivo/JP Subiu para 80 o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus em Três Lagoas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, mais três moradores testaram positivo para a doença Covid-19. Outros cinco moradores aguardam resultado de exame laboratorial. Somente um desses novos casos teve contato com pessoa infectada. Os pacientes são uma mulher de 20 anos e dois homens, um de 30 e outro de 44 anos. Todos estão em isolamento domiciliar. Com 80 casos positivos, 26 estão em tratamento e 51 pessoas estão recuperadas da doença, conforme o último boletim epidemiológico. Dois pacientes com a doença estão internados em leitos clínicos. No hospital, estão dois pacientes confirmados na UTI e são de Brasilândia. Nenhum paciente de Três Lagoas está internado na UTI, segundo a pasta.

