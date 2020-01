PROLONGADOS Com 9 feriadões em 2020, três-lagoenses pretendem programar 'miniférias' Dos 12 feriados nacionais, 11 caem em dias de semana e 9 podem ser emendados

3 JAN 2020 - 15h:20 Por Tatiane Simon

Para quem reclamou da falta de feriados prolongados em 2019 já pode preparar a mala porque 2020 vai ter 9 feriados pra emendar. O ano de 2020 promete mais dias de descanso do que 2019. Dos 12 feriados nacionais, 11 caem em dias de semana e 9 podem ser emendados com sábados e domingos. Isso sem contar nos feriados estaduais, com a emancipação de Mato Grosso do Sul em 11 de outubro, e aniversário de Três Lagoas, em 15 de junho.

Para quem não vê a hora de um feriado coladinho no fim de semana, já pode anotar porque a lista esse ano está comprida. A começar pelo Dia do Trabalho, em 1º de maio, que cai numa sexta-feira, assim como o Natal.

Para aqueles que não gostam das segundas-feiras, a boa notícia é que os feriados da Independência do Brasil, comemorado no dia 7 de setembro, o de Nossa Senhora Aparecida (Padroeira do Brasil), em 12 de outubro, e de Finados, lembrado no dia 2 de novembro, cairão neste ano justamente numa segundona!

Para a fisioterapeuta Francielly de Oliveira a notícia revela mais dias de descanso no trabalho. “Para mim, é motivo de descanso e oportunidade de pôr minha casa em ordem. De fazer algo específico para mim. Mesmo se eu não conseguir viajar em nenhum dos feriadões, não me importo. Descansar já é o suficiente”, pontua.

Já para os trabalhadores que não folgam nem em feriados também é motivo de comemorar. Significa salário maior no fim do mês. “Trabalho em sistema de escala e às vezes coincide com feriado ou fim de semana. Para mim não faz tanta diferença se o feriado é uma segunda ou um domingo. O que importa é que se irei trabalhar, vou ganhar dobrado depois! Isso é o mais importante!”, avalia o técnico florestal, Eberson Peres.

Exceções

As exceções aos feriados colados ao fim de semana são somente dois. Tiradentes em 21 de abril que será em uma terça-feira e o Corpus Christi no dia 11 de junho, que sempre cai às quintas-feiras, 60 dias após a Páscoa. A Páscoa e o Carnaval são feriados alongados em todos anos. E a Paixão de Cristo também é sempre em uma sexta-feira. Nesse ano será no dia 10 de abril.

Economia

Com tanto feriado, o setor do Turismo é quem festeja. De acordo com o Ministério do Turismo, no ano passado, os feriados prolongados resultaram em quase 14 milhões de viagens. Mais de R$ 28 bilhões foram injetados na economia do país. O Arthur Lopes conta que já está planejando uma viagem em família em alguns dos feriadões. “Com certeza! Um feriado que emenda com o final de semana é sempre um respiro maior e a gente acaba se alongando em algum lugar diferente!”, considera.

Em uma agência de turismo, em Três Lagoas, o otimismo é grande com a quantidade de feriadões neste ano. E não é à toa: o feriado de 12 de outubro foi um dos mais movimentados do ano passado e impactou em mais de R$ 6 bilhões nos destinos brasileiros visitados. De acordo com a proprietária dessa agência, Sarah Casasco, para quem quer aproveitar, a dica é planejar. “Estamos em janeiro e já é hora de planejar a viagem de outubro, por exemplo. O cliente pode ir pagando e viajar sem nenhuma conta para trás e com o itinerário todo definido com tempo”, avalia.