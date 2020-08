TRêS LAGOAS Com agência fechada e sem atendimento presencial, aposentados terão que reagendar atendimento no INSS Anúncio é de que atividades presenciais sejam retomadas no dia 24 deste mês

6 AGO 2020 - 14h:15 Por Tatiane Simon

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que haviam agendado atendimento até o dia 21 deste mês terão que refazer o procedimento. A previdência prorrogou, mais uma vez, a data de reabertura das agências. A última data era no início deste mês, mas o INSS decidiu, por segurança, prorrogar para o dia 24 de agosto.

O problema é que após o decreto que modificou a data, o INSS não prorrogou automaticamente os atendimentos já agendados. O procedimento deve ser feito pelo próprio segurado por meio do site do INSS, o meu.inss.gov.br, ou pelo aplicativo de celular meu INSS. A outra opção é ligar para o número 135.

O órgão informou que após o dia 24 deste mês o atendimento presencial será retomado, mas com algumas alterações. De acordo com Rosane Ballerini, gerente da agencia do INSS de Três Lagoas, só será realizado atendimento agendado e o horário de funcionamento dos postos da previdência será menor, apenas seis horas por dia. O INSS informou que está ajustando regras sanitárias e de segurança para o atendimento.

A previdência também terá que preparar as mais de 1,5 mil agências do país com equipamento de proteção para os servidores e materiais de higiene e sinalização de distanciamento para os segurados.