DE 20 A 49 ANOS Campanha contra sarampo é prorrogada em Três Lagoas Imunização foi prorrogada até 31 de agosto devido ao baixo nível da cobertura do público-alvo

2 JUL 2020 - 14h:15 Por Kelly Martins

A campanha de vacinação contra sarampo começou no mês de fevereiro e, agora, foi prorrogada até o dia 31 de agosto, em Três Lagoas. O prazo seria somente até o mês de junho, mas o Ministério da Saúde decidiu prorrogar o período por conta da baixa cobertura vacinal.

Essa fase da ação é para imunizar pessoas na faixa etária de 20 a 49 anos. Desde o início da campanha até esta quinta-feira (2), foram vacinadas apenas 3.291 pessoas em Três Lagoas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Como a circulação do vírus está ativo em Mato Grosso do Sul, o índice é abaixo do esperado.

Para evitar o sarampo, são necessárias duas doses de vacina para quem tem até 29 anos de idade; de 30 a 49 anos, basta uma dose. Já acima de 49 anos, são vacinadas as pessoas que convivem com indivíduo suspeito da doença ou que foram aos locais com surto.

As doses da vacina contra o sarampo estão disponíveis nos 15 postos de saúde da cidade.

