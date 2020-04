VEJA LISTA Com atividades suspensas, artesãos de Três Lagoas aceitam encomendas virtuais Departamento de Cultura divulga lista de contato de artesãos três-lagoenses

9 ABR 2020 - 17h:00 Por Tatiane Simon

A Casa do Artesão, em Três Lagoas, reúne trabalho de diversos artistas locais e sempre promove cursos e encontros que geram renda aos profissionais deste segmento. Porém nesse momento de prevenção e combate ao novo coronavírus, os artesanatos não podem estar expostos no local. Mas os artesãos continuam dependendo dessa fonte para gerar renda e honrar com seus compromissos.

A Prefeitura de Três Lagoas, teve, então, a iniciativa de divulgar o trabalho destes artesãos e uma lista com os contatos dos profissionais parceiros. O intuito é que a roda da economia não pare de girar e que continue tendo encomendas e vendas. Os pedidos podem ser feitos online e fica à critério do artesão como fará a entrega do produto.

Segue abaixo o nome, telefone e tipo de artesanato feito por cada um:

1 Eduardo NAKAMURA, arte em celulose, 99145-5114

2 Alessandra Jorgino , arte em misangas e costura 992123488

3 Bianca Torres – Personalizados 992226938

4 @Aromas_Cosméticos (Sabonetes artesanais, Shampoo e condicionador sólido, Sais de banho e esfoliante corporais, Aromatizadores, Absorventes ecológicos e discos de algodão reutilizáveis, velas e cremes dentais veganos.

(67) 99907-3476

5 – Márcia Tavares ( costura criativa / máscaras / nécessaire / bolsas / fraldas / panos de boca / toalhas fraldas )

(67) 99225-3199

6 DAIANE SOARES ,chinelos bordados, infantil e adulto,chaveiros, laços adulto e infantil, chapéu personalizado 67992440119

7 Pedro. Tuccunduva artes. Madeira. E. Mdf. Mdp (67) 99157-1298

8 Lê Andrade chinelos customizados, infantis e adulto, chaveiros em perolas (18)998190983

9 Monalise pashwork e feltro

67991148353

10 Tatiane Souza ATELIÊ CRIATIVO ( Macramê decorativo, suportes de plantas, Tricotin ) 67 996943579

11 arlete cristina,( tapetes de croche ) 67 99146 7843

12 PATY, ( enxovaeis personalizados 991375827

13 _Fernanda ( costura criativa, calcinhas bunda rica e acessório infantil) 67 992906705

14 Luciana – Cantinho do Artesanato da Lu- Bonecos e peças em feltro para decoração, bordado, bolsas e nécessaires personalizadas, etiquetas para artesanato, costura persorsonalizada. ( 67) 99867-1814

15 – Ana Maria (terrários,vasos de concreto plantado com cacto e suculentas, vasos customizados) 67 98128-6338

16 Rosângela Medeiros (sapatinhos para bebê customizado, arte em Pirografia em madeira e seixos) (67) 991801361.

17 Elisangela Medeiros trabalho em croché 992448017

18 Daiane Donegá trabalho com bonecos e lembrancinhas em feltro e em eva. 067991058574

19 Evando artes , artesanato decorativo, Cel. 67 992104162

20 Vera Lúcia (trabalhos em crochê) 67992183525

21 Cissa Arteira – Álbuns Scrapbook, tapetes no tear , vasinhos de cimento, arte em vidros e garrafas. (67) 99916-9166

22 Artte_Sã-arranjos rusticos em madeira com plantas naturais , bandejas, relógios, mesas e bonecas de pano e feltro e trabalhos com pontilhismo em madeira!!Tânia – 99118-6929

23 – Mimos da Kika artesanato e acessórios infantis (67)99227-5555

24 Color Print TL – Personalizados, Lembrancinhas e Brindes em Geral (67)99290-7554

25 MINHA TRAMA – bonecos em feltro e amigurumi (67) 9 9171-0190 (Guta Rufino)

26 Art’s by Silvia, acessórios adultos e infantis, tiaras, laços, máscara, 99994-1514

27 Patty Biscuit, lembrancinhas, topo de bolo, noivinhos, 99165-1777

28 Drika Artes e Mimos trabalho com bonecas personalizadas com roupas feita em EVA porteiras removíveis de lápis e canetas (67)99321-4432

29 Cecília Batista, trabalhos em jornal, 99833-4548

30 Luana – Delícia de Açúcar.

Bala Baiana, Maçã do amor, Pão de mel, Cone Trufado, e docinhos para festa.

(67)992594172

31 Cristiane Daneluci artes em patchwork e feltro ( 67)981418086

32 – Kênia. String Arte (trabalho em prego e Madeira) placas decorativas em Madeira de Demolição e descarte pirogravuras (67)99245-0027/ 67- 99336-7738

33 Maria Batista, Crochê, bonecas de feltro e tecido, laços de cabelo, 993370954

34 Maria Celeste (crochês, bordados e afins) (67 99174 8536)

35 Magda Daniela Pereira

Bordados, MDF, Pintura de enxovais para bebês e panos de prato, Bonecas e bichinhos de pano e feltro.

Telefone: (67) 99205-9458

36 Rowena Saboaria, sabonetes e aromatizadores de ambiente (67)99229-7235

37 Gabriela Sol e lua roupas em croche , concertos em geral e confecção de roupas 991331993

38 Piu Artefatos em Couro! Garrafas personalizadas , bainhas para facas, copos para terere, porta jóias…. artigos em Couro artesanal ! 981032577/991585910

39 Sylvia Nakamura, tapetes, jogos americanos, porta copo, em tear manual, no barbante. 67 991258640

40 Paratudal – Clariana, Chás e ervas medicinais para infusões, banhos, aconchegos e outros. 67 99155-6882

41 Jane Costa, arte em cabaças, 992550360

42 Viviane Artes, Costura criativa , bonecos , chaveiros e feltros, biscoitos beliscão, 991205504

43 Vanessa amor de presente personalizados, 981140221, crochê, tricô e patchwork

44 Neiva BISCUIT, artesanato em Biscuit, 67 992227599

45 Simone Ponce, crochê, amigurumi, 99931998

46 Barbara Falco, arte em tecido, 98118-8104

47 Patty Sobral – Mandalas personalizadas em crochê, filtro dos sonhos, árvore da vida, penduricalhos, bijuterias. 99253-9762

48 Vanessa , chinelos, bordado, canecas e xícaras personalizadas,

981140221

49 JOANA e Manoel arts, montagem em sementes bijouterias, biscuit, fuxico, chaveiro, crochê, 99250-4531

50 Rose. bolsas, tapetes, cortinas, cachepô, jogo americano, caminho de mesa, tudo em croche…67 993473077

51 Rogério Sato, luminárias em tubo de PVC e barbantes, 99210-1608