TRêS LAGOAS Com aulas presenciais suspensas há um mês, atividades na UFMS devem retornar em maio Estudantes devem acompanhar conteúdo acadêmico online

24 ABR 2020 - 14h:00 Por Tatiane Simon

As aulas presenciais na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul estão suspensas desde março. Desde então, os estudantes estão mantendo a rotina acadêmica com atividades online. A universidade acatou recomendação feita pelo Comitê Operativo de Emergência da UFMS, o COE, que monitora a evolução da pandemia da Covid-19 diariamente. A orientação é que o retorno das atividades presenciais sejam somente no dia 11 de maio.

O campus de Três Lagoas oferece 16 cursos de graduação com turmas em períodos noturno e integral.

O Ministério da Educação já prorrogou duas vezes o retorno das atividades presenciais. Agora, as universidades federais estão autorizadas a trocar as aulas presenciais por atividades online até o dia 17 de maio. A UFMS sustenta que os encontros virtuais vão se manter até o dia 11 de maio, mas não descarta uma nova prorrogação.

"Analisamos os casos no Estado e diariamente discutimos novas decisões. Por enquanto, essa é a decisão, mas pode ser novamente prorrogada. Até lá, as atividades são feitas online com foco no conteúdo teórico", explica o diretor do campus de Três Lagoas, Osmar Macedo.

As atividades acadêmicas virtuais, na modalidade a distência, ocorrem por meio de vídeo aulas, reuniões online e divulgação de textos e E-books. Segundo o diretor, neste momento, a prioridade é focar em conteúdos teóricos. Ele explica ainda que em alguns cursos de graduação, como o de letras, o estágio está suspenso. "Diferente da rotina dos universitários da área da saúde, como enfermagem e medicina, que estão indo para os hospitais e unidades de saúde da cidade em combate à pandemia, na linha de frente", pontua.

